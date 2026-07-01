В Баку проходит учебный курс НАТО

В соответствии с Программой "Партнерство во имя мира" между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2026 год, в Баку проводится курс Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, военнослужащим были представлены брифинги по темам "Планирование учений в НАТО", "Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей" и другим вопросам, после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия.

Основной целью курса, в котором принимают участие слушатели Курса военного управления Института военного управления Национального университета обороны, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.

Отметим, что курс продлится до 2 июля.