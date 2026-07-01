Ормузский пролив будет свободен от взимания сборов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что сборы за проход через Ормузский пролив взиматься не будут.

"Я вполне уверен в том, что Ормузский пролив будет свободен от сборов [за проход]", - сказал он в интервью журналисту Майклу Ноулзу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По утверждению Вэнса, у США "все еще остается много рычагов влияния" на Иран с тем, чтобы ситуация с исламской республикой "разрешилась в хорошем для американских целей ключе".

Ранее газета The New York Times сообщала, что Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива.