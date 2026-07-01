https://news.day.az/showbiz/1845152.html Умер известный актер из «Гарри Поттера» Британский актер Майкл Бирн, сыгравший пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", ушел из жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Guardian. Бирну было 82 года. Причина смерти не сообщается.
Умер известный актер из «Гарри Поттера»
Британский актер Майкл Бирн, сыгравший пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", ушел из жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Guardian.
Бирну было 82 года. Причина смерти не сообщается.
Артист родился в Лондоне, играть в театре начал в 1964 году, а с 1972 года у него началась карьера в кино.
Чаще всего в кино Бирн исполнял роли второго палана и эпизодические роли. Он известен по ролям в фильмах "Улица Коронации", "Храброе сердце", "Индиана Джонс", а также по нескольким сериям "Приключений королевского стрелка Шарпа" с Шоном Бином в главной роли.
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