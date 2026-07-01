Умер известный актер из «Гарри Поттера»

Британский актер Майкл Бирн, сыгравший пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", ушел из жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Guardian.

Бирну было 82 года. Причина смерти не сообщается.

Артист родился в Лондоне, играть в театре начал в 1964 году, а с 1972 года у него началась карьера в кино.

Чаще всего в кино Бирн исполнял роли второго палана и эпизодические роли. Он известен по ролям в фильмах "Улица Коронации", "Храброе сердце", "Индиана Джонс", а также по нескольким сериям "Приключений королевского стрелка Шарпа" с Шоном Бином в главной роли.