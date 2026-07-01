Бакинский форум по безопасности презентовали в штаб-квартире ООН

29-30 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в рамках "Четвертой контртеррористической недели ООН" прошла "Четвертая высокоуровневая конференция руководителей контртеррористических агентств государств-членов ООН".

Как передает Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, было отмечено, что на мероприятии, посвященном обзору Глобальной контртеррористической стратегии ООН и связанным с ней вопросам, Азербайджанскую Республику представляла делегация, состоящая из сотрудников Службы государственной безопасности и министерства иностранных дел.

29 июня 2026 года - в день проведения Высокоуровневой конференции - в штаб-квартире ООН состоялись прием и церемония презентации на тему "Укрепление международного сотрудничества против терроризма: перспективы Бакинского форума по безопасности".

На авторитетном мероприятии, в котором приняли участие руководящие лица ведущих международных организаций и антитеррористических органов, выступили генеральный секретарь Контртеррористического управления ООН Александр Зуев и постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Тофиг Мусаев.

Затем заместитель начальника СГБ, член организационного комитета Бакинского форума по безопасности Гасан Мансуров выступил с презентацией о Бакинском форуме по безопасности и его оперативной платформе - Системе обмена контртеррористической информацией (CTIES), предоставив подробную информацию о текущем состоянии и планах на перспективу.

В ходе презентации было подчеркнуто, что слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Баку теперь является не только энергетическим и транспортным узлом, но и адресом глобальных дискуссий по безопасности" имеют важное значение для атмосферы сотрудничества.

В то же время, отметив, что Бакинский форум по безопасности основывается на принципах международной безопасности ООН, Г. Мансуров довел до внимания, что за короткий период времени данный институт превратился в важную площадку, объединяющую органы безопасности и специальные службы вокруг единых целей. В этой связи было сообщено о формировании постоянного Секретариата Бакинского форума по безопасности, который охватывает более 150 органов безопасности и разведки из более чем 100 стран, а также о продолжении мер по его правовому и институциональному развитию и трансформации в международную организацию.

После показа видеоролика, посвященного деятельности Бакинского форума по безопасности, перед участниками выступили воспитанники Центра развития детей и молодежи "Мой путь", исполнившие танцы "Яллы" и "Азербайджан". Затем состоялись деловые встречи участников.