Немецкая компания выпустила новый смартфон

Немецкий производитель Punkt. объявил о начале продаж смартфона Punkt. MC03 и об отказе от обязательной подписки. Теперь все функции доступны сразу после покупки, а пожизненная лицензия на фирменную операционную систему уже включена в стоимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NotebookCheck.

Главной особенностью новинки стала повышенная защита пользовательских данных. Смартфон работает под управлением AphyOS, созданной на базе GrapheneOS. Система использует минималистичный интерфейс и изолирует сторонние приложения в отдельных защищенных средах, ограничивая их доступ к данным пользователя. Производитель обещает три года крупных обновлений операционной системы и пять лет выпуска патчей безопасности.

Отдельное внимание Punkt. уделила ремонтопригодности устройства. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а аккумулятор емкостью 5200 мАч можно заменить самостоятельно. Поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2436х1080 пикселей, частотой 120 Гц и сканером отпечатков пальцев, чипом MediaTek Dimensity 7300 и памятью 8/256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD. В смартфоне тройная камера на 64, 8 и 2 Мп, а селфи-камера получила датчик с разрешением 32 Мп.

Отмечается, что финальная сборка Punkt. MC03 осуществляется в Германии, а гаджет предлагается за €745.