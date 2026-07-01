ЮАР охватили масштабные протесты - ВИДЕО
Южно-Африканскую Республику вновь охватили масштабные скоординированные антииммигрантские протесты.
Как передает Day.Az, видео с акций распространились в социальных сетях.
Протесты были приурочены к неофициальному дедлайну - 30 июня, который ранее установили радикальные гражданские группы для "самодепортации" всех нелегальных мигрантов.
Тысячи людей с национальными флагами и самодельным деревянным оружием вышли на улицы крупнейших городов страны, требуя, чтобы иностранцы, находящиеся в ЮАР без документов, немедленно покинули страну.
По словам активистов, нелегальные мигранты из соседних африканских государств, прежде всего Зимбабве, Малави и Мозамбика, способствуют росту преступности, увеличению безработицы среди местного населения и создают дополнительную нагрузку на социальную систему ЮАР.
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