ЮАР охватили масштабные протесты

Южно-Африканскую Республику вновь охватили масштабные скоординированные антииммигрантские протесты.

Как передает Day.Az, видео с акций распространились в социальных сетях.

Протесты были приурочены к неофициальному дедлайну - 30 июня, который ранее установили радикальные гражданские группы для "самодепортации" всех нелегальных мигрантов.

Тысячи людей с национальными флагами и самодельным деревянным оружием вышли на улицы крупнейших городов страны, требуя, чтобы иностранцы, находящиеся в ЮАР без документов, немедленно покинули страну.

По словам активистов, нелегальные мигранты из соседних африканских государств, прежде всего Зимбабве, Малави и Мозамбика, способствуют росту преступности, увеличению безработицы среди местного населения и создают дополнительную нагрузку на социальную систему ЮАР.