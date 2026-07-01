Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

На фоне предстоящего визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который состоится 1 июля 2026 года, все более заметно, что Европе критически нужен Азербайджан как энергетический и стратегический партнер.

Это будет следующий визит главы Еврокомиссии в Баку с 2022 года, когда был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике. С тех пор ситуация в Европе изменилась: энергетическая перестройка усилила зависимость ЕС от новых поставщиков, и Азербайджан стал одним из ключевых элементов этой новой архитектуры.

Азербайджан уже стал заметным альтернативным поставщиком газа для ЕС. С момента подписания Меморандума поставки значительно выросли. В 2025 году страна экспортировала в целом около 25 млрд куб. м газа, из них примерно 13 млрд куб. м - в страны Евросоюза. Это рост почти на 60% по сравнению с 2021 годом. Газ идет в 12 европейских стран через Южный газовый коридор, включая TAP. В целом азербайджанский газ получает 16 стран, из них 10 официально являются членами Евросоюза. Новые направления - Германия и Австрия.

Меморандум 2022 года ставит цель довести поставки в ЕС до 20 млрд куб. м к 2027 году. Азербайджан уже увеличил экспорт на 56% с 2021 года и покрывает около 4% газового спроса ЕС. Это помогает Европе снижать зависимость от российских ресурсов и справляться с глобальной нестабильностью.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на церемонии официального открытия 31-го Бакинского энергетического форума 1 июня 2026 года, сегодня сложно представить состояние европейского энергетического рынка без Южного газового коридора.

"Как я уже говорил, мы поставляем газ во все большее число стран. В прошлом году здесь, в рамках Бакинской энергетической недели, я сообщил аудитории о двенадцати странах-получателях азербайджанского газа. Сегодня их число составляет шестнадцать, включая десять стран-членов Европейского Союза. Безусловно, это число будет расти. По объемам поставок трубопроводного газа в разные страны и регионы, то есть по параметру географического охвата Азербайджан занимает первое место в мире. И мы будем увеличивать наши поставки газа", - сказал глава государства.

Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана. На него приходится около 37-50% внешнеторгового оборота страны, а в отдельные годы до 70% экспорта. В первой половине 2025 года товарооборот превысил 10,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 22,6% в годовом выражении.

Основу экспорта в ЕС составляют энергоносители, общий объем которых в 2025 году превысил 15 миллиардов долларов. Это формирует устойчивую взаимозависимость: Европа получает стабильные поставки, Азербайджан - инвестиции и долгосрочные контракты. ЕС остается крупнейшим инвестором в нефтегазовый и ненефтяной сектор Азербайджана, а программы EU4Business поддерживают тысячи компаний. Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета ЕС Антониу Коштой в марте 2026 года обратил внимание на растущее значение сотрудничества с Евросоюзом как ключевым экономическим партнером Азербайджана.

"Я просмотрел некоторые экономические показатели, в январе этого года 50 процентов нашего торгового оборота приходилось на торговлю с Европейским Союзом. В прошлом году этот показатель был немного ниже, но он действительно демонстрирует, что для нас Европейский Союз является торговым партнером номер один. Я уверен, что с новыми проектами, с новыми инвестиционными возможностями, - а инвестиции идут в двух направлениях, мы сейчас также активно инвестируем в Европу, - наш товарооборот будет однозначно расти", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета ЕС Антониу Коштой в марте 2026 года.

Иными словами Азербайджан усиливает позиции как ключевой транзитный узел Евразии. Средний коридор связывает Европу с Центральной Азией и Китаем в обход традиционных северных маршрутов, снижая логистические риски и усиливая устойчивость цепочек поставок.

Баку играет центральную роль благодаря развитой транспортной инфраструктуре, включая Бакинский международный морской торговый порт и железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, а также тесной интеграции с транспортными сетями Турции и Грузии. ЕС в рамках инициативы Global Gateway инвестирует в развитие коридора, рассматривая его как стратегическую альтернативу для торговли и энергетики.

Параллельно развивается новый трек - экспорт возобновляемой энергии. Азербайджан продвигает проекты "Зеленый" энергетический коридор Каспийское море - Черное море - Европа" и Транскаспийский "зеленый" энергетический коридор вместе с Грузией, Румынией, Венгрией, Казахстаном и Узбекистаном.

Азербайджан объявил Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван "зелеными" энергетическими зонами и расширяет проекты солнечной и ветровой генерации. Это напрямую связано с климатическими целями ЕС и стратегией REPowerEU.

Как вимдим, визит Урсулы фон дер Ляйен в Баку пройдет на фоне заметного роста значения азербайджанского направления для Европы. Заинтересованность Брюсселя охватывает не только газовые поставки, но и транспортные маршруты, а также будущие проекты в сфере зеленой энергетики. В нынешних условиях приезд главы Еврокомиссии становится продолжением уже сложившейся линии сотрудничества. Азербайджанское направление сохраняет для ЕС высокий политический и экономический вес, а роль Баку в энергетической и транспортной системе продолжает усиливаться.