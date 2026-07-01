В Сирии сформирован переходный парламент

В Сирии впервые после отстранения от власти бывшего президента Башара Асада сформирован переходный парламент.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщил президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

По его словам, первая сессия нового парламента, в состав которого вошли 70 депутатов, состоится 6 июля.