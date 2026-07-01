"Карабах" проведет два контрольных матча в Австрии

Футбольный клуб "Карабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии, сегодня проведет еще два контрольных матча.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первой игре дня команда Гурбана Гурбанова встретится с украинским "Харьковом".

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по бакинскому времени.

Во втором матче агдамский клуб сыграет с венгерским "Ференцварошем". Эта встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче на сборах в Австрии "Карабах" победил "Тироль" (4:0). Ранее в Баку агдамская команда обыграла "Зиря" (4:3).