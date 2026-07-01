https://news.day.az/sport/1845226.html "Карабах" проведет два контрольных матча в Австрии Футбольный клуб "Карабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии, сегодня проведет еще два контрольных матча. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первой игре дня команда Гурбана Гурбанова встретится с украинским "Харьковом". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по бакинскому времени.
"Карабах" проведет два контрольных матча в Австрии
Футбольный клуб "Карабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии, сегодня проведет еще два контрольных матча.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первой игре дня команда Гурбана Гурбанова встретится с украинским "Харьковом".
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по бакинскому времени.
Во втором матче агдамский клуб сыграет с венгерским "Ференцварошем". Эта встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.
Напомним, в первом контрольном матче на сборах в Австрии "Карабах" победил "Тироль" (4:0). Ранее в Баку агдамская команда обыграла "Зиря" (4:3).
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