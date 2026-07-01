В Азербайджане стартует прием заявок на перевод из иностранных вузов

В Азербайджане стартует перевод студентов из зарубежных вузов на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Day.Az, согласно информации, опубликованной в социальных сетях Государственного агентства по науке и высшему образованию, студенты, получившие свидетельство о частичном академическом признании, смогут принять участие в процессе перевода, подав заявку через платформу portal.edu.az с 10:00 13 июля до 18:00 19 июля 2026 года.

Свидетельство о частичном академическом признании является документом, подтверждающим частичное признание квалификации, полученной в высших учебных заведениях иностранных государств. Для его получения необходимо обратиться в Агентство по обеспечению качества в образовании.

Отмечается, что, по данным Агентства по обеспечению качества в образовании, с учетом большого количества обращений граждан срок подачи заявлений на получение данного свидетельства продлен до 18:00 7 июля 2026 года.