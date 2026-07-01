https://news.day.az/sport/1845283.html ПФЛ Азербайджана опубликовала статистику офсайдов Профессиональная футбольная лига Азербайджана обнародовала статистику по офсайдам по итогам сезона-2025/2026. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чаще всех в положение "вне игры" в среднем за матч попадал нападающий "Туран Товуз" Ибрагима Ваджи. Его показатель составил 1,00 офсайда за игру.
ПФЛ Азербайджана опубликовала статистику офсайдов
Профессиональная футбольная лига Азербайджана обнародовала статистику по офсайдам по итогам сезона-2025/2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чаще всех в положение "вне игры" в среднем за матч попадал нападающий "Туран Товуз" Ибрагима Ваджи. Его показатель составил 1,00 офсайда за игру.
Второе место также занял представитель "Туран Товуз". Жоарлем Сантос в среднем оказывался в офсайде 0,76 раза за матч.
Тройку лидеров замкнул форвард "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс с показателем 0,67. Следом расположились Карим Росси из "Шамахы" (0,59) и Максад Исаев из "Кяпаза" (0,52).
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