Минфин сообщил о перспективных проектах с ЧБТР

Азербайджан обсуждает перспективные проекты с ЧБТР на предстоящий период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 28-ой Ежегодной встречи Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), проходящем в Баку.

По его словам, Азербайджан намерен расширить сотрудничество (ЧБТР), уделяя особое внимание финансированию региональных инфраструктурных проектов и поддержке малого и среднего бизнеса.

"Сегодня в Баку проходит 28-я ежегодная встреча Совета управляющих ЧБТР. Мы уже завершили первую сессию совместно с президентом банка Серхатом Кёксалом. Следующей состоится исполнительная сессия. Сотрудничество Азербайджана с ЧБТР имеет многолетнюю историю. Мы сотрудничаем с банком с 1994 года. За этот период в Азербайджане банк профинансировал различные проекты на сумму около 500 миллионов евро", - заявил министр.

Он подчеркнул, что среди наиболее значимых проектов - финансирование малого и среднего бизнеса через местные банки.

"В дальнейшем стороны планируют расширить сотрудничество. Сегодня обсуждаются вопросы расширения транснациональных и региональных проектов в Азербайджане, Южном Кавказе и Черноморском регионе. Речь идет о более широкой поддержке проектов в сфере транспортных коридоров и энергетики, а также финансировании различных частных проектов в Азербайджане и других странах, особенно проектов малого и среднего бизнеса. Участники встречи также подвели итоги деятельности банка за 2025 год", - сказал он.

По его словам, результаты прошлого года свидетельствуют об успешной реализации финансовых мер и инвестиционных проектов как самим банком, так и странами региона.

"Позиции банка были полностью укреплены. Одновременно финансовые рейтинги стран региона либо улучшились, либо сохранились на стабильном уровне. Поэтому сегодня отмечаются успешные результаты деятельности банка в 2025 году, а также обсуждаются перспективные проекты на предстоящий период", - заявил Сахиль Бабаев.