Сахиль Бабаев отметил рост финансирования ЧБТР

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) одобрил 31 новый проект на общую сумму более 668 миллионов евро в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 28-ой Ежегодной встречи Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Баку.

"Несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, Банк продемонстрировал устойчивость, расширил свою операционную деятельность и продолжил выполнять свой мандат в области развития во всем регионе. Результаты, достигнутые в прошлом году, обнадеживают. Был одобрен 31 новый проект на общую сумму более 668 миллионов евро, что примерно на 81% больше по сравнению с предыдущим годом", - сказал Сахиль Бабаев.

По его словам, наряду с ростом операционного портфеля примерно до 1,5 миллиарда евро и высокими финансовыми показателями Банка это подчеркивает его значимость и эффективность как регионального института развития

"Эти достижения свидетельствуют о значительном прогрессе в первый год реализации второго этапа среднесрочной стратегии и бизнес-плана Банка на 2025-2026 годы. Они также демонстрируют способность Банка эффективно реагировать на меняющиеся потребности стран-членов, оставаясь при этом твердо приверженным своей миссии в области развития", - сказал Сахиль Бабаев.