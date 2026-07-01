В Национальной академии авиации торжественно отмечен День выпускника

В Национальной академии авиации прошла торжественная церемония, посвященная "Дню выпускника".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

На мероприятии было зачитано поздравительное письмо ректора Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева. Письмо зачитала проректор Академии по экономическим и социальным вопросам, доцент Гюльнара Ахмедова.

Выступивший на церемонии заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов рассказал о масштабных проектах, реализуемых с целью развития сферы гражданской авиации в Азербайджане, модернизации транспортной инфраструктуры. Он отметил, что развитие авиационного образования и человеческого капитала является одним из главных приоритетов государственной политики.

Затем выступил председатель Правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев, который подчеркнул важность подготовки профессиональных кадров в современной авиационной промышленности и отметил, что Национальная академия авиации готовит для авиационной системы страны высококвалифицированных специалистов.

На мероприятии также выступили председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям, профессор Самед Сеидов и депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев, которые поздравили выпускников со знаменательным днем и пожелали им успехов в будущей деятельности.

В рамках церемонии студентам, отличившимся в общественной и научной жизни Академии, были вручены сертификаты. Церемонию вручения провел первый проректор Национальной академии авиации, профессор Адалят Самедов.

После официальной части была представлена художественная программа. Национальные танцы, музыкальные номера, сценические выступления студентов и исполнения известных деятелей искусств придали церемонии особый колорит.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стало традиционное подбрасывание выпускниками своих академических шапок в воздух.

Отметим, что Национальная академия авиации на протяжении многих лет вносит важный вклад в развитие человеческого капитала страны, готовя высококвалифицированные кадры для гражданской авиации, аэрокосмической промышленности, информационных технологий и других важных сфер Азербайджана.