За это вас могут оштрафовать до 5 тысяч манатов

С сегодняшнего дня в Азербайджане запрещены импорт, производство и продажа ламп накаливания мощностью от 25 до 60 Вт (включительно).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения отражены в Законе "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", утвержденном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Закон был принят 11 апреля 2025 года и вступил в силу 1 июля 2026 года.

Согласно документу, запрещаются импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт, предназначенных для освещения в сетях переменного тока. Исключение составляют лампы, используемые в производственных процессах, а также в продукции, основное назначение которой не связано с освещением и где предусмотрено их специальное применение.

Следует отметить, что за импорт, производство или продажу таких ламп предусмотрены штрафы. Соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках также вступили в силу сегодня.

Согласно закону, за импорт, производство или продажу ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше (за исключением предусмотренных законом случаев) запрещенная продукция подлежит конфискации. Кроме того:

должностным лицам грозит штраф от 1000 до 1500 манатов ;

; юридическим лицам - от 3000 до 4000 манатов.

При повторном совершении такого нарушения в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного взыскания также предусматривается конфискация ламп. Размер штрафов в этом случае составит: