В Сумгайыте бензовоз столкнулся с тепловозом, есть пострадавший.

Как сообщили АПА в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), сегодня около 22:28 на выходе со станции "Сумгайытчай" произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az.

Согласно информации, пустой бензовоз с государственным регистрационным номером 77-BZ-281, нарушив правила проезда через железнодорожный переезд, выехал перед движущимся тепловозом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

В результате ДТП тепловоз сошёл с рельсов, а водитель грузового автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

В настоящее время по факту проводится расследование.