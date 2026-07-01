Компания БТД передала SOCAR операторство в нефтепроводе

Компания "Баку-Тбилиси-Джейхан" (BTC Co.) объявила, что с 1 июля 2026 года функции оператора экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC, БТД) переходят от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (bp) к дочернему предприятию SOCAR - ООО SOCAR Midstream Operations (SMO).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба bp.

Отмечается, что передача операторских функций охватывает все три участка нефтепровода БТД - в Азербайджане, Грузии и Турции. Кроме того по данным bp, к SMO переходят функции по управлению всей деятельностью, связанной с трубопроводом БТД, а также операторские обязанности по общим операциям, которые bp до настоящего времени выполняла в отношении систем БТД и Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ).

"Передача операторских функций осуществляется на основании соответствующих соглашений, являющихся частью базового пакета договоренностей по проекту БТД и принятых в рамках окончательного инвестиционного решения. Она распространяется на все отдельные объекты и виды деятельности БТД в трех странах, за исключением объектов на территории Сангачальского терминала, а также на общие операции БТД/ЮКГ", - передает компания.

Согласно информации, при этом оператор Сангачальского терминала не меняется - bp продолжит выполнять эти функции. Структура акционеров BTC Co. также остается неизменной.

"Сегодняшнее объявление знаменует собой важную веху в истории проекта БТД. Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет обеспечивали его безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию - начиная с руководства беспрецедентным по масштабу и технической сложности строительством трубопровода на территории трех транзитных стран и заканчивая более чем двадцатилетним периодом его безопасной и эффективной эксплуатации. На протяжении всего этого времени БТД укреплял энергетическую безопасность как надежный маршрут экспорта нефти на мировые рынки. Мы уверены, что SOCAR продолжит обеспечивать безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию БТД, сохраняя столь же высокие стандарты. В качестве акционера проектов БТД и ЮКГ мы продолжим тесное и долгосрочное сотрудничество с SOCAR и другими партнерами. Также выражаем благодарность Совету директоров BTC Co. и всем партнерам за постоянную поддержку, сотрудничество и доверие в период, когда оператором системы выступала bp", - отметил региональный президент bp по Каспийскому региону, Центральной Азии и Турции Джо Кристофоли.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан остается символом дальновидной энергетической стратегии Азербайджана, прочного международного партнерства и долгосрочного сотрудничества.

"За последние двадцать лет БТД внес значительный вклад в устойчивое развитие Азербайджана, укрепление регионального сотрудничества и повышение глобальной энергетической безопасности. Передача операторских функций БТД, а также общих операций систем БТД и Южно-Кавказского газопровода компании SOCAR является важной вехой, отражающей растущий опыт компании в управлении энергетической инфраструктурой мирового уровня. SOCAR полностью привержена обеспечению безопасной, надежной и эффективной эксплуатации этого стратегического энергетического коридора и дальнейшему укреплению его вклада в региональную и глобальную энергетическую безопасность", - сказал он.

Отмечается, что в соответствии с действующими соглашениями, с 8 июня 2026 года объекты Западного экспортного трубопровода на территории Азербайджана и Грузии были переданы структурам, действующим от имени правительств Азербайджана (SMO) и Грузии (Грузинская нефтегазовая корпорация - GOGC).

"ООО SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) с 2015 года является коммерческим оператором Южно-Кавказского газопровода, а с 2021 года - его техническим оператором. В этот период управление общими операциями БТД и ЮКГ осуществлялось на основе тесного сотрудничества между SOCAR и bp", - сообщает bp.

В компании отметили, что bp и SOCAR совместно обеспечили безопасную и упорядоченную передачу всех объектов и связанных с ними операций, а также надежную и бесперебойную работу трубопроводов в переходный период.

БТД: основные факты и цифры

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 км.

Трубопровод предназначен для безопасной транспортировки сырой нефти из Каспийского региона к побережью Средиземного моря.

Проект способствует укреплению экономических и политических связей между Азербайджаном, Грузией, Турцией и западными странами, а также обеспечивает транзитным государствам значительные доходы.

С момента запуска проекта вдоль маршрута трубопровода реализованы тысячи социальных инициатив в более чем 550 населенных пунктах, охватывающих свыше 750 тыс. человек.

Пропускная способность БТД составляет 1 млн баррелей нефти в сутки.

На трубопроводе используются трубы диаметром 46, 42 и 34 дюйма, функционируют 8 насосных и 98 запорных станций.

На своем маршруте нефтепровод пересекает несколько горных хребтов, более 3 000 автомобильных дорог, железнодорожных и коммуникационных линий, а также свыше 1 500 водных объектов, включая реку Джейхан шириной до 500 метров.

Строительство БТД, считавшееся одним из крупнейших и наиболее сложных инженерных проектов своего времени, продолжалось четыре года - с утверждения проекта в июле 2002 года до завершения строительства в мае 2006 года. На пике работ в проекте были задействованы 22 тысячи человек, около 80% из которых составляли местные специалисты.

Первая партия нефти была загружена на танкер British Hawthorn в терминале Джейхан 4 июня 2006 года.

С момента ввода в эксплуатацию по БТД транспортировано более 4,7 миллиарда баррелей (около 630 миллионов тонн) сырой нефти, которая была отправлена на мировые рынки на 6 271 танкере.

В настоящее время по БТД транспортируются нефть с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, конденсат с месторождения Шахдениз, а также нефть и конденсат из других регионов Каспия, включая поставки из Казахстана, Туркменистана, и дополнительные объемы, добытые SOCAR.