AZAL открывает регулярные рейсы в Атырау и Актобе

Azerbaijan Airlines (AZAL) открывает прямые регулярные рейсы в города Атырау и Актобе (Казахстан). Новые направления будут способствовать расширению транспортного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, а также предоставят пассажирам больше возможностей для путешествий. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, первый рейс в Атырау состоится 16 августа 2026 года, а первый рейс в Актобе - 16 сентября 2026 года. Полеты по маршруту Баку - Атырау - Баку будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Баку - Актобе - Баку будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам.

Новые рейсы обеспечат прямое воздушное сообщение с ключевыми экономическими центрами Западного Казахстана, сделают деловые поездки более удобными, а также откроют дополнительные возможности для развития туризма и гуманитарных связей.

Атырау является одним из крупнейших центров нефтегазовой промышленности Казахстана и считается одним из важнейших экономических городов Прикаспийского региона. Актобе, в свою очередь, является одним из ключевых региональных центров страны с развитой промышленной, логистической и торговой инфраструктурой.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных кассах AZAL и у аккредитованных агентств.