Азербайджан выступил за расширение сотрудничества в Черноморском регионе

Азербайджан рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с Черноморским регионом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 28-ой Ежегодной встречи Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Баку.

"Азербайджан остается приверженным этому институту и рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с регионом. Оно охватывает широкий круг направлений, включая инфраструктуру, возобновляемую энергетику, транспортную взаимосвязанность и развитие финансового сектора", - сказал министр.

По его словам, особое внимание Банка к энергетической безопасности полностью соответствует собственным стратегическим приоритетам Азербайджана.

"Энергетическая безопасность становится все более важным вопросом для Черноморского региона.

Азербайджан, как надежный поставщик энергии и стратегический транзитный узел, полностью признает важность укрепления энергетической безопасности во всем нашем регионе. Наше правительство осуществило масштабные инвестиции в возобновляемую энергетику в соответствии с нашей повесткой "зеленого" перехода и климатическими обязательствами", - сказал Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что будучи крупным узловым пунктом Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию через Каспийское море и Южный Кавказ, Азербайджан занимает уникальное положение, позволяющее ему способствовать развитию региональной взаимосвязанности, облегчению торговли и экономической интеграции.