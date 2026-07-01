Назначена дата выборов президента Франции

Во Франции президентские выборы предварительно назначены на 18 апреля и 2 мая 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации издания, официальное решение о датах голосования Совет министров должен утвердить 1 июля.

Таким образом, второй тур состоится за 12 дней до завершения второго президентского срока действующего президента Эммануэля Макрона, который истекает 14 мая 2027 года.

Как отмечает Le Figaro, французские власти рассматривали два возможных графика проведения выборов: 11 и 25 апреля либо 18 апреля и 2 мая. В итоге было принято решение остановиться на втором варианте.

Ранее, 23 апреля, во время встречи с учениками франко-кипрской школы в Никосии Макрон заявил, что намерен уйти из политики. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он отказался раскрывать свои дальнейшие планы, подчеркнув, что не собирается комментировать ни собственное политическое будущее, ни текущую политическую ситуацию во Франции.