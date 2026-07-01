Иран резко увеличил цены на свою нефть

Иран после приостановки действия американских санкций на продажу иранской нефти и ее производных стал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% дороже, чем до конфликта с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Некоторые говорили, что снятие санкций - это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

22 июня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, который свидетельствует, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов.