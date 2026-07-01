Париж хотел войти без стука на Ближний Восток

Автор: Лейла Таривердиева

Комплекс экс-империи - это недуг, который не каждая держава, некогда почти что не имевшая границ, способна пережить достойно. Многие европейские державы сузились до сегодняшних границ, при этом постаравшись сохранить лицо и лишний раз не напоминать о своем темном прошлом. Времена изменились, изменилась вся система международных отношений и к прошлому ее варианту возврата не будет. В основном все это понимают и стараются не вмешиваться в дела других стран, поддавшись старой привычке. Трудно, но возможно.

Но только не Франция. Париж все еще живет старыми временами и считает, что может вмешиваться не в свои дела и идти туда, куда его не приглашают.

В понедельник, 29 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договорился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом о сотрудничестве по разминированию Ормузского пролива.

"Мы решили сотрудничать в координации с нашими партнерами в деле разминирования пролива, чтобы обеспечить безопасность морских путей и гарантировать свободный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив", - написал Макрон в соцсети X. По его словам, султанат Оман и Франция "усиливают партнерство через исторические соглашения в экономической, научной, культурной и промышленной областях".

Это заявление Макрона вызвало возмущение в Тегеране. Иранский МИД в лице заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади указал, что любые подобные договоренности, не согласованные с Ираном, недопустимы, а шаги Парижа только усиливают напряженность.

"Макрон заявил, что сотрудничает со своими партнерами в области разминирования Ормузского пролива. Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, разминирование осуществляется исключительно Ираном и никем другим, и мы принципиально не допускаем ничего подобного", - написал Гарибабади в соцсети Х, посоветовав Франции не усложнять и без того непростую обстановку в регионе.

Хотя это заявление может показаться попыткой Тегерана объявить себя единоличным хозяином Ормузского пролива, но в данном случае резкий ответ Парижу вполне оправдан. Получилось по формуле "хотел как лучше, а получилось как всегда".

Одновременно с заявлениями Макрона в Маскате прошло первое заседание Совместного ирано-оманского комитета, сформированного для управления судоходством в Ормузском проливе. То есть две страны пролива решают между собой, как урегулировать проблемы, а тут появляется президент Франции, заявляющий, что о чем-то договорился с Оманом, не поставив в известность Иран. Какой может быть реакция Тегерана?

Даже странно, о чем думал Эммануэль Макрон, договариваясь о разминировании пролива без участия Ирана. Президент Франции говорил о том, что Париж взаимодействует со своими союзниками по вопросам обеспечения безопасности судоходства и разминирования, хотя без преувеличения можно сказать, что в настоящее время главным актором в регионе Ормузского пролива является Тегеран. Вопросы разминирования пролива невозможно решать без Ирана хотя бы потому, что именно КСИР заминировал эту важную водную артерию. Пусть Парижу не нравится Тегеран, но чисто технически без него не обойтись.

Ситуация в регионе Персидского залива действительно очень чувствительная и сложная, и каждый внерегиональный игрок, прежде чем вступить на это пространство своими идеями, должен хорошо подумать, чтобы не разрушить установившуюся хрупкую стабильность.

Однако нынешнее руководство Франции особо задумываться не привыкло. Париж регулярно вмешивается в дела государств, которые его абсолютно не касаются, пытается показать себя стороной, диктующей условия регионам, не имеющим к Франции никакого отношения. Ходить в гости без приглашения это плохой тон. И хотя с момента завершения колониальной эпохи прошли десятилетия, в Париже к этим реалиям никак не привыкнут.

Не будем голословными. Все помнят, сколько вреда принесло вмешательство Франции в дела Южного Кавказа после Второй карабахской войны. Французские парламентарии, политики, чиновники и лично президент Макрон внесли "неоценимы" вклад в то, что Армения, получив внешнюю поддержку, начала нарушать договоренности от 10 ноября 2020 года. В Париже почему-то решили, что имеют право диктовать Азербайджану правила и руководить установлением мира. Причем, мира на армянских условиях. Это был неправильный расчет, потому что никакие шаги на Южном Кавказе невозможны без учета интересов и без участия главного актора - Азербайджана. Ту де ошибку совершает Париж, пытаясь сейчас лезть в дела Ближнего Востока в обход Ирана. И опять будет поставлен на место, как был поставлен на место азербайджанской стороной. Баку буквально выставил Францию за дверь в переговорном процессе, и после этого, наконец, дела пошли на лад. В мирный процесс между Азербайджаном и Арменией никто е допускается. Тем более Франция.

Более того, Париж не думал, что Азербайджану удастся найти его "кнопку", то есть точку воздействия на французские интересы. А Баку взял и нашел. Акупунктура была проведена очень профессионально и не только заставила Париж прекратить вмешательство не в свои дела, но и принесла пользу многим странам и территориям, страдающим от французского неоколониализма.

Кстати, о неоколониализме. Почему Францию не удивляет, что в связи с этим нелицеприятным явлением чаще всего упоминают именно ее? А не Великобританию, например, владевшую в свое время половиной мира и до сих пор сохраняющую влияние. А все потому, что Париж никак не хочет мириться с реалиями и избавляться от комплекса экс-колониальной империи. Еще раз повторим - международные отношения трансформировались, и строить контакты с бывшими колониями старыми методами уже невозможно. Невозможно удерживать влияние в бывших колониях и на заморских территориях посредством силы и насаждения страха. Нужны совсем другие методы, даже если "французская цивилизация" считает себя выше каких-то островных народов.

Взять хотя бы последний скандал с разрывом Буркина-Фасо дипломатических отношений с Парижем. Это не происки Китая или России, как утверждают французские аналитики, а результат неправильной политики самого Парижа. Африканские страны обвиняют Париж в поддержке террористических радикальных группировок, что нужно ему для сохранения своего военного присутствия в регионе Сахеля, который французы практически уже потеряли. Больше десяти лет Франция делала вид, что спасает бывшие колонии от террористов, и удерживала все это время здесь свои войска. Буркина-Фасо фактически дала Парижу пощечину. И ответить на это ему нечем. Уход Франции, конечно, не будет означать автоматического избавления от радикальных группировок, потому что ситуация слишком запущена. Но, возможно, исключение внешнего вмешательства поможет страдающим от террора станам самостоятельно решить проблему.

Вернемся в Ормузский пролив. Проблема мин здесь реально существует и она серьезная. КСИР очень постарался осложнить судоходство в проливе и не спешит исправить ситуацию, потому что конфликт не урегулирован, и мины один из его козырей. По оценкам экспертов, даже в случае достижения мирного соглашения, разминирование затянется на несколько месяцев и полностью судоходство восстановится не скоро. По информации Financial Times, в акватории Ормузского пролива на сегодня может оставаться до 80 морских мин.

Однако не один Иран знает, где именно установлены мины. Ранее CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщил, что США обладают всей полнотой информации о том, где именно заминирован Ормузский пролив. "Мы сейчас знаем, где все мины, и мы можем помочь с разминированием", - сказал источник.

Вашингтон может помочь, но не старается забежать вперед лошади, кому-то что-то доказывая. Такие вопросы не решаются так, как это пытается делать Париж. Зона военного конфликта это не кружок художественной самодеятельности. Сюда нельзя влезть со своим уставом, доказывая, как ты крут и влиятелен. В нынешнем раскладе внерегиональным игрокам и не имеющим отношения к конфликту странам места нет. И особенно Франции, "миротворческий" бэкграунд которой только отпугивает. У Парижа полно проблем с заморскими территориями, ему есть, куда направить энергию. А на Ближний Восток его не приглашали.