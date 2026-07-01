Вэнс рассказал, как Трамп предпочитает вести дела

Президент США Дональд Трамп предпочитает сначала кардинально менять расстановку сил, а затем искать новые рычаги влияния для продвижения переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

"Одна из недооцененных особенностей подхода президента к этому региону [Ближнего Востока] заключается в том, что он любит перетасовывать карты, а затем смотреть, где находятся рычаги влияния, где точки давления и где мы можем добиться прогресса. Именно в такой ситуации мы сейчас и находимся [в переговорах с Ираном]", - сообщил Вэнс.

Кроме того, вице-президент отметил, что Трамп готов сбрасывать бомбы, но только если это служит конкретной цели.