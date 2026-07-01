Трамп предпочел переговоры с Ираном войне

Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от дипломатического пути в отношениях с Ираном, несмотря на обсуждение возможного возобновления масштабной военной операции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, в последние дни Трамп провел несколько совещаний с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, в ходе которых обсуждались варианты дальнейших действий в отношении Ирана, включая нанесение новых ударов.

Как отмечают источники газеты, в администрации рассматривался вопрос о прекращении переговоров с Тегераном и переходе к полномасштабным атакам. Однако окончательного решения принято не было.

Собеседники WSJ утверждают, что Трамп считает новый виток военной эскалации способным сорвать дипломатический процесс и снизить шансы Вашингтона на достижение своей главной цели - ликвидации иранской ядерной программы.

Кроме того, по данным издания, президент США не возражает против того, чтобы переговоры с Ираном продолжились и после намеченного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, если это повысит вероятность достижения договоренностей.