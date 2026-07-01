В Японии произошло сильное землетрясение

На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Метеорологическом агентстве Японии (JMA).

Подземные толчки были зарегистрированы утром 1 июля. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 14 километрах к юго-западу от города Кадогава и в 24 километрах от города Нобеока в префектуре Миядзаки.

Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.