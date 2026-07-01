https://news.day.az/world/1845181.html В Японии произошло сильное землетрясение На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Метеорологическом агентстве Японии (JMA). Подземные толчки были зарегистрированы утром 1 июля.
В Японии произошло сильное землетрясение
На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Метеорологическом агентстве Японии (JMA).
Подземные толчки были зарегистрированы утром 1 июля. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 14 километрах к юго-западу от города Кадогава и в 24 километрах от города Нобеока в префектуре Миядзаки.
Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
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