Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сомали
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Сомали Хасану Шейху Мохамуду поздравительное письмо по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.
Азербайджано-сомалийские отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении, развиваются и расширяются. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших межгосударственных отношений, полного использования потенциала взаимодействия и расширения сотрудничества.
В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания."
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