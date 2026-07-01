Стал известен автор лучшего гола группового этапа ЧМ-2026

ФИФА назвала автора лучшего гола группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az, победителем голосования стал нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Его мяч в ворота команды ДР Конго, забитый в матче заключительного тура группового этапа, набрал 36 процентов голосов болельщиков.

В тройку лучших также вошли голы нападающего сборной Гаити Вильсона Изидора и полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Керима Алайбеговича.

Несмотря на индивидуальное признание Шомуродова, сборная Узбекистана завершила выступление на турнире без набранных очков. Команда заняла последнее место в группе K, где также играли сборные ДР Конго, Португалии и Колумбии.

Минувший сезон Шомуродов провел на правах аренды в турецком "Истанбул Башакшехире". Его контракт принадлежит итальянской "Роме". Ранее, с 2017 по 2020 год, форвард выступал за российский "Ростов".