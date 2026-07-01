Мощное землетрясение произошло у побережья Мексики

У побережья Мексики в акватории Калифорнийского залива произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы 30 июня в 12:45 по местному времени (23:45 по Баку). По данным сейсмологов, эпицентр находился в 94 километрах к юго-западу от города Тамасула и в 117 километрах к юго-востоку от города Лос-Мочис.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.