https://news.day.az/world/1845176.html Мощное землетрясение произошло у побережья Мексики У побережья Мексики в акватории Калифорнийского залива произошло землетрясение магнитудой 6,0. Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки были зарегистрированы 30 июня в 12:45 по местному времени (23:45 по Баку).
Мощное землетрясение произошло у побережья Мексики
У побережья Мексики в акватории Калифорнийского залива произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зарегистрированы 30 июня в 12:45 по местному времени (23:45 по Баку). По данным сейсмологов, эпицентр находился в 94 километрах к юго-западу от города Тамасула и в 117 километрах к юго-востоку от города Лос-Мочис.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре