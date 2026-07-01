В Пенсильвании сошел с рельсов грузовой поезд

В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, перевозивших опасные материалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в местной полиции.

По данным экстренных служб, утечки опасных веществ в результате происшествия не зафиксировано. Несмотря на это, власти призвали жителей не приближаться к месту аварии до завершения работы специалистов.