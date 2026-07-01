https://news.day.az/world/1845196.html В Пенсильвании сошел с рельсов грузовой поезд - ВИДЕО В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, перевозивших опасные материалы. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в местной полиции. По данным экстренных служб, утечки опасных веществ в результате происшествия не зафиксировано.
В Пенсильвании сошел с рельсов грузовой поезд - ВИДЕО
В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, перевозивших опасные материалы.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в местной полиции.
По данным экстренных служб, утечки опасных веществ в результате происшествия не зафиксировано. Несмотря на это, власти призвали жителей не приближаться к месту аварии до завершения работы специалистов.
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