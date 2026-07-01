На затонувшем авианосце нашли Ford 1941 года

Загадочный Ford Super Deluxe Woody 1941 года нашли на затонувшем авианосце USS Yorktown. Исследователи NOAA Ocean Exploration обнаружили загадочный автомобиль Ford Super Deluxe Woody 1941 года на затонувшем авианосце USS Yorktown в Тихом океане. Находка была сделана еще 19 апреля прошлого года с помощью подводного аппарата Deep Discoverer на глубине около 5200 метров (3,2 мили).

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

USS Yorktown затонул в июне 1942 года во время битвы при Мидуэе после попадания торпед с японской подводной лодки. Авианосец ушел на дно вместе с автомобилем, который оказался в ангаре.

Несмотря на 83 года на дне океана,Ford остался узнаваемым. На кадрах видны характерные черты Woody: разделенное лобовое стекло, хромированные бамперы и деревянные панели на дверях, хотя древесина почти полностью истлела.

Как именно загадочный автомобиль оказался на авианосце - остается вопросом. Согласно основной версии, Woody принадлежал военно-морской верфи Перл-Харбора и был загружен на борт во время ремонта Yorktown после битвы в Коралловом море в мае 1942 года. На передней части автомобиля сохранилась табличка с надписью "SHIP SERVICE ___ NAVY", что подтверждает версию о принадлежности машины верфи.

Авианосец отремонтировали за три дня и отправили обратно в море, вероятно, до того, как кто-либо успел выгрузить Ford. Через несколько недель Yorktown был торпедирован и затонул, утянув за собой загадочный автомобиль.