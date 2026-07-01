Паспортный вопрос испортил настроение: Карапетян закатил истерику журналистам
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истерике Самвела Карапетяна.
Day.Az представляет публикацию:
И снова Самвелка! Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян искренне возмущен: наглые журналисты посмели поинтересоваться судьбой его скромной коллекции паспортов. На неудобный вопрос о гражданстве России и Кипра Карапетян отрезал:
"Когда я буду провозглашен премьер-министром, я буду лишь гражданином Армении. Этим и довольствуйтесь!"
И правда, зачем напрягаться раньше времени? Сначала кресло - потом обязательства. Утром - корона, вечером - отказ от Никосии и Москвы.
Однако в этой безупречной схеме есть ма-а-ленькая загвоздка. Прежде чем триумфально дойти до иностранных посольств, "будущему отцу нации" придется смиренно проследовать в зал судебных заседаний - под конвоем и строго в ногу. И пока судья не примет решение о его освобождении из-под ареста, великие геополитические маневры с перекладыванием паспортов из кармана в карман поставлены на глубокую паузу.
Так что график придется слегка скорректировать: сначала приговор, увлекательное знакомство с тюремным меню, а уже потом - долгожданная примерка премьерского кресла. Ну, или как пойдет.
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