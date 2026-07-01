Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла, днем - 27-32 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно ожидается сухая погода. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 17-21 градус тепла, днем - 30-35 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла, местами воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az