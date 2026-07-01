https://news.day.az/officialchronicle/1845222.html Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Канады Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемая госпожа Генерал-губернатор...
Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Канады
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Канады.
Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Канадой будут и впредь развиваться в русле взаимного уважения, дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания".
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