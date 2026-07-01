В Баку прошел торжественный прием, посвященный Дню независимости Беларуси

В Баку прошел торжественный прием по случаю национального праздника Беларуси - Дня Независимости, который отмечается 3 июля.

В вечере приняли участие государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, представители культуры и науки, бизнес- и туристической сферы. На открытии прозвучали гимны Азербайджана и Беларуси, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, тепло поприветствовав гостей, отметил высокий уровень отношений между странами. Было подчеркнуто, что под мудрым руководством глав государств Александра Лукашенко и Ильхама Алиева стратегическое партнерство между странами укрепляется, развиваются политический диалог, гуманитарные связи и прямые региональные контакты, что отражается в росте показателей взаимного товарооборота, увеличении количества совместных кооперационных проектов.

"За прошедший год проведены взаимные визиты глав правительств, вице-премьеров - сопредседателей межправкомиссий, председателя Палаты представителей Национального Собрания, ряда министерств, осуществлено 40 взаимных визитов представителей бизнес-кругов.

География наших совместных проектов охватывает практически весь Азербайджан - от Баку, Гянджи, Сумгайыта до Шеки, Габалы, Агдама, Ханкенди, Карабаха в целом. Беларусь на высоком уровне приняла участие в Саммите Всемирного форума городов. Пользуясь случаем, поздравляем Азербайджан с успешным проведением этого глобального мероприятия и благодарим за оказанные помощь и гостеприимство нашей делегации", - сказал дипломат.

Глава дипмиссии отметил высокий уровень работы Межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии как эффективного механизма двустороннего сотрудничества и выразил благодарность руководству Азербайджана, государственным структурам, представителям бизнеса, образования, культуры, СМИ и всем, кто способствует развитию отношений между двумя братскими странами.

Дмитрий Пиневич особо отметил развивающийся экономический, медицинский и туристический потенциал Беларуси.

"По итогам 2025 года белорусская экономика показала устойчивый рост, достигнув исторических максимумов с ВВП в 94,4 млрд долларов с удельным весом промышленного сектора в 30% и экспортом продовольствия на сумму более 10 млрд долларов. Беларусь в одностороннем порядке ввела безвизовый режим въезда для граждан 76 государств (включая 38 стран Европы), и только в прошлом году данным режимом воспользовались 225 тысяч европейцев. Приглашаем всех в Беларусь с нашими природными ландшафтами, от Полесья до Беловежской пущи, Несвижским и Мирскими замками, международным музыкальным фестивалем "Славянский базар". Как врач по профессии отмечу, одно из достоинств отдыха в Беларуси - это возможность сочетания его с квалифицированным лечением. Ежегодно за такой помощью обращаются более 170 тыс. иностранных граждан. Развивается промышленный туризм, 130 предприятий открыты для туристов, в т.ч. БелАЗ, МТЗ и МАЗ. Кстати, данные предприятия определяют высокий уровень промышленной кооперации между нашими странами", - сказал дипломат.

Было отмечено, что 2026 год в Беларуси по решению Президента Александра Лукашенко был объявлен Годом белорусской женщины как факт признания исключительной роли женщин в развитии общества, как отражение заботы государства о представительницах прекрасного пола и сохранении традиционных семейных ценностей.

"По особому отношению к женщине, к семье наши народы также близки. Я приветствую в зале руководство и активных участников Международного женского клуба в Баку, всех наших неповторимых женщин, которые зримо и незримо определяют жизнь во всех ее проявлениях, являются символом мирной жизни и будущего наших стран", - сказал посол.

Заместитель премьер-министра Самир Шарифов от имени правительства Азербайджана передал искренние поздравления по случаю Дня Независимости Беларуси, пожелав мира, благополучия и процветания.

"Беларусь отмечает этот знаменательный день как страна, уверенно движущаяся по пути процветания, укрепления государственности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Между Азербайджаном и Беларусью традиционно существуют тесные отношения дружбы и сотрудничества. За период, прошедший с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью в 1993 году, двусторонние связи последовательно развивались и достигли высокого уровня взаимовыгодного партнёрства", - сказал заместитель премьер-министра.

Было подчёркнуто, что решающую роль в этих достижениях сыграли взаимное доверие, совместные усилия и политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Регулярные встречи на высшем уровне и активный обмен мнениями обеспечивают высокую динамику сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений. Государственный визит Президента Беларуси в Азербайджан в 2024 году ещё раз подтвердил это. В рамках визита были приняты важные решения по дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнёрства и определены новые перспективные направления сотрудничества. Для наполнения этих направлений практическим содержанием был подписан ряд важных документов в сферах сельского хозяйства, таможенного дела, туризма, а также развития малого и среднего предпринимательства.

Особо хотел бы подчеркнуть, что в ходе государственного визита в Азербайджан Президент Александр Лукашенко посетил Карабах, ознакомился с масштабными восстановительными и строительными работами на освобождённых территориях, и в Шуше заявил о готовности Беларуси, белорусских структур и компаний участвовать и вносить вклад в восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. С удовлетворением отмечаю, что в этом направлении уже началось эффективное сотрудничество: в промышленном городке Агдама создаётся совместное предприятие по производству лифтов и эскалаторов, произведённые совместно лифты устанавливаются в строящихся зданиях Агдама, начаты работы по проектированию современного птицеводческого комплекса в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района", - отметил Самир Шарифов.

По его словам, сегодня азербайджано-белорусские отношения стремительно развиваются во многих сферах.

"Торгово-экономическое сотрудничество является одним из основных направлений наших двусторонних отношений. Особое внимание уделяется диверсификации взаимной торговли, расширению сотрудничества в инвестиционной сфере и промышленной кооперации. Экономический потенциал обеих стран и взаимодополняющие возможности создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества. Укрепляются и гуманитарно-культурные связи, обогащающие наши народы. Азербайджан намерен и впредь развивать отношения с Беларусью во всех сферах в духе дружбы и взаимовыгодного партнёрства", - отметил Самир Шарифов.

Гостям были продемонстрированы красочные видеоматериалы об истории, культуре, традициях, экономическом и туристическом потенциале Беларуси, представлены блюда национальной кухни.