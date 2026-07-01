ЧБТР поддержит новые проекты в Азербайджане

ЧБТР готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в реализации новых проектов, способствующих устойчивому развитию страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал на 28-ом ежегодном заседании Совета управляющих, проходящем в Баку.

По его словам, за последние десятилетия Азербайджан превратился в страну с динамичной экономикой, сильными институтами, современной инфраструктурой и диверсифицированной производственной базой.

"Сегодня Азербайджан играет важную роль не только как один из ведущих производителей энергоресурсов, но и как стратегический транспортно-логистический узел, соединяющий Восток и Запад, а также Север и Юг.

Деятельность ЧБТР в Азербайджане постоянно развивалась в соответствии с меняющимися экономическими приоритетами страны. Ежегодное заседание в Баку является важной площадкой для формирования новых партнерств, оценки инвестиционных возможностей и обсуждения практических механизмов поддержки следующего этапа развития Азербайджана.

ЧБТР готов расширять сотрудничество в реализации новых проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию Азербайджана", - заявил президент банка.

В ходе ежегодного заседания также была дана оценка деятельности ЧБТР за 2025 год, утверждена финансовая отчетность банка и обсужден бюджет на 2026 год.

Кроме того, было отмечено, что в 2027 году председательство на 29-м ежегодном заседании Совета управляющих ЧБТР перейдет к Болгарии.