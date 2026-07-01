ЧБТР расширит работу в странах-участницах

ЧБТР планирует провести новые мероприятия в странах-участницах в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал на 28-ом ежегодном заседании Совета управляющих, проходящем в Баку.

По словам Кёксала, банк продолжает уделять особое внимание расширению взаимодействия со странами-участницами, где его операционное присутствие было менее значительным, чем хотелось бы.

"В сентябре прошлого года ЧБТР провел в Кишиневе успешное мероприятие, посвященное развитию бизнеса и расширению взаимодействия с партнерами.

Мы надеемся использовать этот опыт в качестве модели для дальнейшей работы, чтобы сделать присутствие банка более заметным в регионе, а банки, компании и государственные структуры знали о возможностях ЧБТР и рассматривали его как альтернативный и оперативный источник финансирования для реализации своих планов по развитию", - сказал президент банка.

Кёксал сообщил, что следующим мероприятием станет бизнес-форум "Connecting Markets, Diversifying Economies: Azerbaijan as a Regional Hub", который пройдет в Баку.

По его словам, форум будет посвящен перспективам бизнеса и экономическим возможностям Азербайджана.

"Мы планируем провести дополнительные мероприятия в других странах-участницах в ближайшие месяцы", - заявил президент ЧБТР.

Он также подчеркнул, что банк продолжает придерживаться курса на поступательный и управляемый рост.

"Мы уверены, что сможем реализовать сценарий активного развития, предусмотренный среднесрочной стратегией и бизнес-планом на 2025-2026 годы, и сохраняем приверженность устойчивому росту при подготовке среднесрочной стратегии и бизнес-плана на 2027-2030 годы", - отметил Кёксал.