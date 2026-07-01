Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мемориальном мероприятии «Один из них: Эмиль»

30 июня в Шекинском государственном драматическом театре состоялось мемориальное мероприятие "Один из них: Эмиль", посвященное памяти 13-летнего Эмиля, скончавшегося от талассемии.

Мероприятие прошло при организационной поддержке Исполнительной власти города Шеки, по инициативе руководителя проекта "От сердца к крови" Айшан Абдуллаевой и под руководством общего руководителя проекта Эльвина Нусретоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Основная цель мероприятия заключалась в выражении почтения памяти детей, потерявших жизнь из-за талассемии, а также в привлечении внимания общественности к проблеме талассемии.

На вечере памяти были продемонстрированы различные художественные композиции, отражающие жизненный путь Эмиля, его чувства, мечты и переживания его родных. Представленные на сцене композиции "Мотылек", "Камин", "Адажио" , "Я буду искать тебя", "Луна" и прозвучавшая в завершение "Под солнцем" вызвали в сердцах зрителей большой эмоциональный отклик. Представленные сценические номера отражали идеи ценности жизни, надежды и любви.

В ходе мероприятия были продемонстрированы специально подготовленные сюжеты, повествующие о жизни Эмиля, в том числе видеоролики о мероприятиях, проведенных в рамках проекта "Один из них: Эмиль".

Выступившая в конце мероприятия руководитель проекта "От сердца к крови" и инициатор проекта "Один из них: Эмиль" Айшан Абдуллаева рассказала о внимании, уделяемом в нашей стране больным талассемией, и выразила благодарность руководству страны за поддержку. Было отмечено, что люди, страдающие талассемией, ежедневно ведут неимоверную борьбу. Самая ценная помощь, повышающая их надежду на жизнь, - это, наряду с государством, внимание, забота общества и самоотверженность добровольных доноров крови. Она отметила, что подобные проекты носят не только мемориальный характер, но и направлены на оказание моральной поддержки больным талассемией и их семьям, усиление чувства солидарности и социальной ответственности в обществе.

Отметим, что проект "Один из них: Эмиль" стал заключительным в цикле мероприятий, посвященных теме талассемии. Проект стартовал с конференции "Талассемия - послание обществу", состоявшейся 18 июня. В рамках конференции была представлена подробная информация о талассемии, ее осложнениях, профилактике и мероприятиях, осуществляемых в данном направлении.

На последующем этапе проекта 19-20 июня была организована акция по сдаче крови "Талассемия - единство крови". Всего в акции приняли участие 465 человек. После медицинского обследования 163 человека сдали кровь в качестве доноров. Собранный запас крови был направлен на поддержку лечения людей, страдающих талассемией и другими заболеваниями крови.

Все мероприятия, реализованные в рамках проекта, послужили цели привлечения внимания общественности к проблеме талассемии, поощрения добровольного донорства крови и оказания поддержки людям, страдающим от этого заболевания.

После мероприятия Лейла Алиева навестила членов семьи Эмиля и провела с ними искреннюю беседу за чайным столом.