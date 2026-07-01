В суде раскрыли детали стрельбы в лицее "Идрак" в Баку

В суде по делу о стрельбе в лицее "Идрак", где ученик обвиняется в покушении на убийство учительницы, огласили обвинительное заключение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде попросил разрешить его подзащитному сидеть рядом с ним. Суд удовлетворил это ходатайство.

Второе ходатайство защиты касалось проведения процесса в закрытом режиме, однако суд его отклонил.

После этого прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно материалам дела, учительница Шахла Камилова сделала ученику замечание, которое тот воспринял как проявление неуважения к себе.

По версии следствия, после этого подросток взял охотничье ружье и магазин с патронами, которые его отец Самир Ширинов хранил в тайнике, перенес их в свою комнату, снарядил магазин и спрятал оружие в сумке. Поскольку охранник не проверял содержимое сумок, ученик беспрепятственно пронес ружье в лицей. Затем он привел оружие в боевую готовность, вошел в кабинет, где находилась учительница Шахла Камилова, выстрелил в нее и покинул помещение.

Обвиняемый, комментируя предъявленное обвинение, частично признал свою вину.

Следующее судебное заседание назначено на 24 июля.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля 2026 года в частном лицее "Идрак", расположенном в Бинагадинском районе Баку. Подозреваемый ученик был задержан. Ему предъявлено окончательное обвинение по статье 29, 120.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана - покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.