На заводах BMW появятся новые гуманоидные роботы

Спустя примерно два года после того, как на предприятии BMW в Спартанбурге (США) впервые появились человекоподобные роботы, американская компания Figure подготовила их новую версию - Figure 03. Внешне эти машины напоминают людей гораздо больше, чем робот Optimus от Tesla.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Carscoops.

Главной задачей Figure 03 станет логистика. Сейчас поступающие на площадку компоненты привозят в больших контейнерах без сортировки. Роботы будут извлекать каждую деталь и распределять ее по сортировочной тележке. Заполненные тележки доставят в назначенный пункт сбора, после чего детали переместит автоматический тягач или интеллектуальный транспортный робот, а потом их отправят на сборочную линию.

Новые роботы выполняют иные функции, чем их предшественники Figure 02. В рамках 11-месячного пилотного проекта те трудились в кузовном цехе: они устанавливали листовые металлические элементы перед сваркой и за десять месяцев помогли собрать более 30 тысяч автомобилей X3. На заводе подчеркивают: Figure 03 будет исполнять более сложные задачи за счет улучшенного интеллекта.

В BMW заявили, что такие машины особенно полезны на монотонных, эргономически неудобных или критически важных с точки зрения безопасности видах работ. Компания утверждает, что стремится защитить сотрудников и максимально эффективно использовать их потенциал, а не заменять людей роботами.