Какой будет температура воды на пляжах 2 июля?

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 2 июля на побережье Абшерона будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура морской воды составит:

  • на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса тепла;
  • на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

 