https://news.day.az/society/1845260.html Какой будет температура воды на пляжах 2 июля? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 2 июля на побережье Абшерона будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура морской воды составит: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса тепла;
Какой будет температура воды на пляжах 2 июля? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 2 июля на побережье Абшерона будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура морской воды составит:
- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса тепла;
- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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