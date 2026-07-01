Заложники финансового абсурда - что пошло не так в ООН?

Автор: Ибрагим Алиев

Организация Объединенных Наций пересмотрела старое финансовое правило, которое сама же теперь фактически признала абсурдным. Десятилетиями ООН была обязана возвращать государствам-членам неиспользованные средства даже тогда, когда эти деньги вообще не поступали на ее счета. Иными словами, организация возвращала не просто остатки бюджета, а средства, которых у нее в реальности могло не быть. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш приветствовал реформу и признал, что прежний порядок ставил под угрозу стабильность ООН.

Работало это примерно так. Допустим, страна должна была внести в бюджет ООН 100 млн долларов, но задержала платеж. Из-за нехватки денег организация не могла выполнить часть запланированных расходов. В конце года в документах появлялся "неиспользованный остаток". По старому правилу этот остаток могли зачесть государствам в счет будущих взносов, хотя реальных денег на счетах ООН могло и не быть. В итоге страна могла заплатить поздно, сорвать расходы организации, а затем еще получить уменьшение будущего платежа.

Сам факт такой реформы многое говорит о состоянии ООН. Организация, которая претендует на роль главной международной площадки по вопросам мира, безопасности и развития, долгие годы жила по финансовому механизму, который противоречил здравой логике. Деньги могли существовать в расчетах, отсутствовать на счетах и все равно превращаться в основание для будущих зачетов. Такой порядок уже давно указывал на проблемы в управлении, подотчетности и финансовой прозрачности.

В ООН объясняли это "кризисом ликвидности" и "задержками обязательных взносов" со стороны государств. Но проблема, на самом деле, гораздо шире. Финансовые трудности организации стали следствием не только долгов отдельных стран, но и устаревшей системы управления, слабой подотчетности и отсутствия понятной финансовой прозрачности. Срочная финансовая реформа в структуре с огромными бюджетами, тысячами сотрудников и глобальными программами показывает, что проблема давно вышла за рамки обычной бухгалтерии.

Интересно еще вот что - по данным самой ООН, 2025 год организация завершила с рекордной задолженностью по начисленным взносам в размере 1,6 млрд долларов. Общие долги по регулярному бюджету, миротворческим операциям и двум международным трибуналам превысили 6,5 млрд долларов. В начале 2026 года ООН ввела жесткие меры экономии, чтобы сдержать расходы. Под сокращения попали разные направления - от найма сотрудников до миротворческих и гуманитарных программ.

Возникает простой вопрос, как организация, которая требует от государств ответственности, сама дошла до ситуации, когда ее работа зависит от срочного пересмотра ? Ответ лежит в устройстве ООН. Она слишком большая, слишком медленная и слишком зависимая от политической воли узкой группы государств.

Внутренние данные по инициативе UN80 показывают масштаб бюрократии. В 2024 году Секретариат ООН обслужил более 27 тысяч межправительственных заседаний. Были подготовлены тысячи докладов. В системе сохраняются тысячи мандатов, многие из которых пересекаются между собой. Часть из них устарела, часть продолжает существовать по инерции, часть требует средств и времени, хотя реальная отдача остается сомнительной.

Такая машина сама создает нагрузку на себя. Чем больше заседаний, докладов, комитетов и процедур, тем сложнее понять, кто отвечает за результат. ООН давно превратилась в структуру, где процесс часто важнее действия. Для международной организации это опасно: мир меняется быстро, кризисы развиваются за дни и часы, а реакция ООН нередко застревает в согласованиях.

Главный символ этой проблемы - Совет Безопасности. Именно он должен отвечать за международный мир и безопасность. Но именно он чаще всего демонстрирует ограниченность всей системы. Пять постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - сохраняют право вето. Один голос способен заблокировать решение по войне, санкциям, гуманитарному кризису или миротворческой операции.

Эта модель родилась после Второй мировой войны. Тогда мир был другим. Колониальная система еще не распалась окончательно, десятки современных государств не имели нынешнего политического веса, глобальная экономика была устроена иначе, а международная безопасность определялась логикой держав-победителей. С тех пор прошло восемь десятилетий. В ООН сегодня 193 государства, но ключевой механизм принятия решений по-прежнему отражает баланс 1945 года.

Как результат сегодня мы видим, что Организация остается заложницей логики Ялтинской конференции. Победители Второй мировой войны получили особый статус, а современный мир продолжает жить в рамках той конструкции. Африка, Латинская Америка, исламский мир, многие азиатские государства и новые центры силы не имеют постоянного представительства с тем же уровнем влияния. В результате организация говорит от имени всего мира, но ее главный орган безопасности устроен так, что решающее слово остается за пятью странами.

Право вето давно стало не инструментом защиты мира, а способом защиты собственных интересов. Примеров много. Россия блокирует решения по Украине. США накладывают вето на резолюции по Ближнему Востоку. Китай и другие постоянные члены также используют этот механизм, когда вопрос касается их политических расчетов. В итоге Совет Безопасности часто оказывается парализован именно тогда, когда от него ждут решений.

И реформировать саму систему крайне трудно. Поправки к Уставу ООН требуют поддержки двух третей членов организации и ратификации всеми постоянными членами Совбеза. То есть страны, обладающие особыми привилегиями, должны сами согласиться на их ограничение. Такая схема заранее делает серьезную реформу почти недостижимой.

На этом фоне финансовый кризис ООН лишь усиливает общий кризис доверия к организации. Она просит государства платить вовремя, но не может убедительно показать, что ее собственная система достаточно прозрачна, эффективна и современна. Внутренний аудит в структурах ООН формально существует, однако международные антикоррупционные эксперты указывают на системные слабости. К примеру, на недостаточную независимость контроля, проблемы с ресурсами, слабую координацию и непоследовательное раскрытие информации.

Когда-то ООН нужна была миру. Но нынешняя ООН все чаще не справляется с ролью, которую сама себе отводит. Она слишком зависит зависит от политического торга, что порождает двойные стандарты и несправедливость. Принцип равенства государств в ООН до сих пор соседствует с иерархией победителей 1945 года, а призывы к прозрачности - с вопросами к собственным финансам и внутреннему контролю.

Новая финансовая реформа может временно облегчить положение организации. Она позволит не возвращать деньги, которых ООН фактически не получала. Но это лишь техническое решение. Проблема уходит глубже, потому что международная система давно изменилась, а ООН продолжает жить по старой архитектуре.

Организация, созданная после самой разрушительной войны XX века, должна была стать механизмом предотвращения новых катастроф. Сегодня она сама нуждается в серьезном обновлении. Без пересмотра роли Совбеза, права вето, финансового контроля и бюрократической нагрузки ООН рискует окончательно превратиться в площадку громких заявлений, где решения слишком часто уступают место процедурам.