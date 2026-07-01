https://news.day.az/society/1845279.html Подведены итоги конкурса по поддержке онлайн-медиа Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) объявило итоги конкурса по поддержке субъектов онлайн-медиа.
Подведены итоги конкурса по поддержке онлайн-медиа
Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) объявило итоги конкурса по поддержке субъектов онлайн-медиа.
Как передает Day.Az, конкурс был организован с целью содействия развитию онлайн-медиа (веб-сайтов), укрепления их экономической устойчивости, совершенствования их деятельности, а также реализации проектов, имеющих важное значение для государства и общества.
Ниже представлены итоги конкурса:
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