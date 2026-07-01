Определена дата вступительных экзаменов по II и III группам

5 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как передает Day.Az, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Абшероне и ряде других городов и районов страны.

В ГЭЦ напомнили, что с 25 июня абитуриенты могут распечатать "Пропуск на экзамен" на официальном сайте ведомства.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 41 622 человека, из которых 18 908 будут сдавать экзамен по II группе специальностей, а 22 714 - по III группе.

Кроме того, в экзаменах примут участие 67 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.