https://news.day.az/society/1845278.html Определена дата вступительных экзаменов по II и III группам 5 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей. Как передает Day.Az, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Абшероне и ряде других городов и районов страны.
Определена дата вступительных экзаменов по II и III группам
5 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.
Как передает Day.Az, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Абшероне и ряде других городов и районов страны.
В ГЭЦ напомнили, что с 25 июня абитуриенты могут распечатать "Пропуск на экзамен" на официальном сайте ведомства.
Ожидается, что в экзаменах примут участие 41 622 человека, из которых 18 908 будут сдавать экзамен по II группе специальностей, а 22 714 - по III группе.
Кроме того, в экзаменах примут участие 67 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.
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