100 лет спустя! Наследие Первого тюркологического съезда в Баку

В рамках Недели Тюркского мира, посвящённой 100-летию Первого тюркологического съезда, состоялась презентация книги "Первый тюркологический съезд", изданной Фондом тюркской культуры и наследия (Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, TMİF), говорится в сообщении министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Презентация прошла в штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия. В ходе мероприятия было отмечено, что книга подготовлена к изданию коллективом авторов - директором Центра Ататюрка в Азербайджане, академиком Низами Джафаровым, проректором Азербайджанского государственного педагогического университета, профессором Махирой Гусейновой и доктором филологических наук Айсель Гарибли.

Выступая на мероприятии, президент TMİF Актоты Раимкулова подчеркнула, что в книге всесторонне исследована историческая миссия Первого тюркологического съезда. По её словам, в издании особое внимание уделено вопросам, которые обсуждались участниками съезда: реформированию алфавита, развитию языка и терминологии, проблемам этнографии, орфографии, преподавания родного языка, регионоведения и литературы.

Советник Президента Казахстана Малик Отарбаев в своём выступлении отметил, что за прошедшие сто лет человечество пережило множество масштабных потрясений и трагических событий, однако научные исследования в области тюркологии никогда не прекращались и продолжали развиваться.

Он также сообщил, что экземпляры книги, изданные на казахском и русском языках, были представлены Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам Малика Отарбаева, глава государства особо отметил значение этого труда и поручил принять участие в юбилейных мероприятиях в Баку.

"Президент подчеркнул важность этого издания и дал нам следующее поручение: вы должны посетить посвящённую 100-летию съезда масштабную и высокоуровневую Неделю Тюркского мира, проходящую в Баку, а также донести там моё послание", - отметил он.

В ходе презентации секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу, соавторы монографии и другие выступающие подробно рассказали о содержании книги, её научной ценности и значении для сохранения и изучения общего тюркского историко-культурного наследия.