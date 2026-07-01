Кыргызстан ведет переговоры с Азербайджаном об импорте топлива

Кыргызстан начал переговоры с рядом государств о возможных поставках ГСМ в республику.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

"В целях диверсификации поставок ведутся переговоры с некоторыми государствами. В настоящее время, в частности, прорабатывается вопрос о возможном импорте топлива из РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, а также других государств", - говорится в сообщении.

Запасов бензина в Кыргызстане, как отметили в министерстве энергетики, сейчас осталось примерно на 1,5 месяца, а дизельного топлива - приблизительно на месяц. Одновременно различные по объемам партии ГСМ продолжают поступать в республику, поэтому дефицита топлива нет. Помимо этого, власти поручили одному из местных НПЗ "Джунда" нарастить производство бензина до 50 тыс. тонн в месяц.