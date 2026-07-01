В Баку состоялось мероприятие, посвященное борьбе с фейковыми новостями и внешним влиянием

Общественное объединение по исследованиям и анализу Baku Network при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций провело мероприятие в рамках проекта "Содействие повышению бдительности в отношении вредоносного внешнего влияния и фейковых новостей".

В мероприятии приняли участие студенты факультета журналистики Бакинского государственного университета, общественные активисты, блогеры и представители СМИ, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Председатель Общественного объединения по исследованиям и анализу Baku Network и руководитель проекта Эльчин Агаджанов в своем выступлении отметил, что одной из главных проблем в медиа является многоаспектный характер информации. По его словам, сюда входят гибридная информация, дезинформация, мисинформация и фейковые новости.

"Дезинформация оценивается как намеренно распространяемая ложная информация, а мисинформация - как информация, вводящая людей в заблуждение. Фейковые новости, в свою очередь, служат искажению реальности путем представления лишь определенной части фактов. Распространение дезинформации в социальных сетях является серьезной проблемой, и зарубежные медиаресурсы играют в этом процессе большую роль. Политика Азербайджана и геополитический курс руководства страны вызывают недовольство некоторых кругов, в результате чего проводятся информационные кампании, нацеленные на страну", - сказал он.

Э. Агаджанов подчеркнул, что в таких условиях ключевыми задачами являются проявление бдительности, правильная оценка предоставляемой информации и четкое определение разницы между реальной ситуацией и искусственно сформированным информационным фоном. Он добавил, что понятие гибридной угрозы охватывает не только ложные новости, но и различные методы информационного манипулирования.

Заместитель директора АМИ Trend, эксперт-тренер проекта Сахиль Керимли в своем выступлении отметил, что главной рекомендацией будущим журналистам и студентам, которые будут работать в сфере медиа, является соблюдение точности, объективности и приоритета надежных источников в профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что перед публикацией материалов их достоверность должна быть обязательно проверена, а также должна быть изучена позиция официальных источников.

"Пресс-службы большинства государственных структур открыты для медиа и оперативно предоставляют информацию. Наряду с этим, значительная часть дезинформации и фейковых новостей исходит из зарубежных источников, и эти сведения порой служат формированию предвзятого отношения к Азербайджану и созданию напряженности в регионе. Предвзятые информационные кампании против Азербайджана не дали результатов до сих пор и не достигнут своих целей в будущем. Азербайджанское общество сформировало определенный иммунитет против фейковых новостей и дезинформации, и люди умеют правильно оценивать цели распространяемых сведений и стоящие за ними намерения", - сказал он.

Выступавшие подчеркнули, что в обеспечении информационной безопасности особое значение играют медиаграмотность и профессиональная журналистика. Было отмечено, что в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями основополагающими принципами являются ссылка на надежные источники, оперативная проверка фактов и критическое мышление. Подчеркивалось, что проведение просветительских мероприятий в этом направлении служит повышению устойчивости общества к информационным манипуляциям. В выступлениях также было обращено внимание на важность проявления ответственного подхода со стороны молодежи и будущих журналистов к информационной среде. В завершение были даны ответы на вопросы участников и состоялся обмен мнениями по теме.