В Хачмазе захоронены останки шехида Первой Карабахской войны

1 июля в Хачмазе состоялось захоронение останков шехида Первой Карабахской войны Нуриева Ярмамеда Магсуд оглу.

Как передает Day.Az, отважный воин, возвысившийся до вершины шехидства в 1993 году, был похоронен в родном краю спустя 33 года.

На похоронной церемонии присутствовали члены семьи шехида, представители Исполнительной власти Хачмазского района, Хачмазского районного управления государственной службы мобилизации и призыва на военную службу, правоохранительных органов, представители районной общественности, ветераны и местные жители.

После церемонии прощания шехида проводили в последний путь. Ярмамед Нуриев был похоронен в родном селе Кехня Худат, где он родился и вырос.

На похоронах звучали лозунги: "Шехиды не умирают, Родина неделима", были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов. Государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, был передан брату шехида.

Шехид Нуриев Ярмамед Магсуд оглу родился 29 декабря 1961 года в селе Кехне Худат Хачмазского района. Работавший на нефтяных месторождениях, Ярмамед отправился на фронт летом 1993 года. Героически сражался на джебраильском направлении в Первой Карабахской войне. Пропал без вести во время ожесточенных боев в декабре 1993 года. Хотя было установлено, что Ярмамед погиб в боях, информации о месте его захоронения не было.

После расследования было установлено, что Ярмамед Нуриев был похоронен как неизвестный шехид в Имишли.