Экстремальный Баку - полный привод на максимум, драйв и адреналин

Рёв моторов, клубы пыли и борьба с препятствиями - пригород Баку - территория Sea Breeze превратилась в главную площадку автомобильного экстрима страны. Здесь состоялся первый турнир по внедорожному спорту Sea Breeze Offroad Tournament 2026, открывший новую страницу в развитии off-road движения в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования прошли на новой профессиональной арене Sea Breeze Offroad Arena, расположенной за комплексом Marina Village. Турнир стал первым в Азербайджане соревнованием такого уровня, проведённым на специально созданной для внедорожных дисциплин площадке.

Организаторами масштабного события выступили Sea Breeze, Absheron Marine и Extreme 4x4 Club при поддержке Азербайджанской автомобильной федерации (AAF). Зрителями турнира стали более тысячи человек, собравшихся увидеть настоящую проверку техники и характера.

На специально подготовленной трассе участников ждали сложные препятствия, крутые подъёмы, технические участки и испытания на точность управления. Каждый заезд превратился в отдельную историю преодоления, где важны были не только мощность автомобиля, но и мастерство пилота, скорость реакции и умение принимать решения в экстремальных условиях. Судейство обеспечивала профессиональная команда с международным опытом.

Соревнования прошли в трёх категориях - Stock, Extreme и UTV/Buggy. В классе Stock стартовали 18 пилотов, среди которых была и женщина-участница. В категории Extreme за победу боролись 11 спортсменов, а в классе UTV/Buggy выступили 6 пилотов.

Победителями первого турнира Sea Breeze Offroad Tournament стали:

• Stock - Камран Асадов (Suzuki Jimny);

• Extreme - Эльдар Касымов (Jeep Wrangler JK 3.6);

• UTV/Buggy - Вюгар Тагиев (Can-Am Maverick).

Финалом насыщенного дня стала торжественная церемония награждения, где лучшие пилоты получили заслуженные награды под аплодисменты зрителей.

Открытие Sea Breeze Offroad Arena стало не просто запуском новой спортивной площадки, а заявкой на создание в Азербайджане одного из крупнейших центров экстремального автоспорта. Уже в ближайшее время арена станет постоянной площадкой для проведения внедорожных турниров, чемпионатов и автомобильных фестивалей - до 6-8 крупных мероприятий ежегодно.

Новая локация расширяет возможности активного отдыха в Sea Breeze и создаёт пространство, где скорость, техника и азарт становятся частью большого спортивного движения.