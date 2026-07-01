Легендарную программу Windows сократили в 100 раз

Бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер раскритиковал Windows и создал уменьшенную версию программы "Блокнот". Об этом он заявил в своем YouTube-блоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Пламмера, который считается одним из создателей "Диспетчера задач", на заре Microsoft в компании были четкие правила, согласно которым одна программа должна была выполнять одну функцию. В этой связи специалист раскритиковал Microsoft и привел в качестве неудачного примера легендарный текстовый редактор "Блокнот", новая версия которого оказалась "наполнена бесполезными функциями".

Дэйв Пламмер рассказал, что ради интереса взял актуальную версию "Блокнота", которая поддерживает работу с изображениями и имеет встроенные сервисы искусственного интеллекта (ИИ), и сократил ее примерно в 100 раз. Программисту удалось получить утилиту, которая способна только работать с текстом. Пламмер выложил исходный код редактора в открытый доступ.

Ветеран Microsoft объяснил, что уменьшенная версия "Блокнота" имеет размер менее 3 килобайт. При этом программа позволяет редактировать текст и поддерживает функции "Открыть" и "Сохранить как".