https://news.day.az/politics/1845343.html Евросоюз будет углублять партнерство с Азербайджаном - Урсула фон дер Ляйен Европейский союз верит в светлое, взаимосвязанное, мирное и процветающее будущее Южного Кавказа. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз будет углублять партнерство с Азербайджаном - Урсула фон дер Ляйен
Европейский союз верит в светлое, взаимосвязанное, мирное и процветающее будущее Южного Кавказа.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕС стремится активно содействовать строительству этого будущего и нацелен на укрепление своего регионального присутствия.
"Прибыла в Баку. ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа: взаимосвязанное, мирное и процветающее. Мы хотим помочь построить это будущее.
Я здесь также для того, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики", - говорится в публикации.
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