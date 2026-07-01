Евросоюз будет углублять партнерство с Азербайджаном

Европейский союз верит в светлое, взаимосвязанное, мирное и процветающее будущее Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС стремится активно содействовать строительству этого будущего и нацелен на укрепление своего регионального присутствия.

"Прибыла в Баку. ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа: взаимосвязанное, мирное и процветающее. Мы хотим помочь построить это будущее.

Я здесь также для того, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики", - говорится в публикации.